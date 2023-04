Berlusconi: Conte, auspici pronta guarigione, lo aspettiamo in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Berlusconi “i migliori auspici per una pronta e completa guarigione, confidiamo che si possa riprendere presto e che possa ritornare più in forma di prima in Parlamento e tornare a partecipare così al dibattito politico, dove naturalmente saremo su posizioni distanti”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, ad “Agorà”. “Rivolgo anche un saluto a tutti i suoi familiari, che in queste ore immagino particolarmente preoccupati”, ha aggiunto. (Rin)