Usa: Kansas vieta la partecipazione degli atleti transgender agli sport femminili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea legislativa del Kansas ha approvato una proposta di legge per vietare la partecipazione dei transgender agli sport femminili, dall’asilo fino alla fine dell’università. Il voto dell’assemblea, grazie alla solida maggioranza repubblicana, ha aggirato il terzo veto emesso dalla governatrice democratica dello Stato, Laura Kelly, contro proposte di legge tese a vietare la partecipazione degli atleti transgender agli sport femminili. La norma entrerà in vigore il prossimo primo luglio, e il veto della governatrice è stato aggirato con 84 voti favorevoli e 40 contrari. (Was)