Russia: ministro Difesa ispeziona impresa che produce carri armati Tigr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, ha ispezionato oggi lo stabilimento di Arzamas, nella regione di Nizhnij Novgorod, impegnato nella produzione di carri armati Tigr. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del ministero della Difesa russo. "Il ministro russo ha ispezionato gli impianti di produzione dell'impresa, le linee di assemblaggio e le officine di produzione di veicoli corazzati e veicoli blindati Tigr. Sergej Shoigu è stato anche informato sui progetti in corso per modernizzare l'equipaggiamento militare e le armi utilizzate nell'esercito russo", ha affermato il dicastero in una nota. Shoigu ha ringraziato il personale dell'impianto per l'aumento della produzione e ha anche fissato il compito di individuare i problemi che ostacolano l'ulteriore sviluppo della produzione. (Rum)