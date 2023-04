Imprese: Mazzoncini (A2A), installare City Plug costa poco, no grandi lavori infrastrutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'installazione delle colonnine City Plug "meccanico e fisico è più semplificato, quindi costa poco". Lo ha detto Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, rispondendo a margine dell'inaugurazione della prima serie di colonnine City Plug, che si è tenuta questa mattina a Brescia. Infatti, "queste colonnine sfruttano i cavidotti già esistenti, essendo a bassa potenza non impattano sulla nostra rete cittadina, sono economiche perché non richiedono importanti lavori infrastrutturali" ha aggiunto l'ad di A2a. Il progetto ha avuto come obiettivo "la semplicità", perché come ha spiegato Mazzoncini in Italia "dobbiamo installare più di 100 mila colonnine e tre milioni in Europa, non lo possiamo fare con oggetti troppo costosi, non andremmo incontro alle esigenze dei cittadini". (Rem)