Berlusconi: Capone (Ugl), vicini a presidente, augurio di rivederlo presto in campo

21 luglio 2021

- "Un caloroso abbraccio a Silvio Berlusconi con l'augurio di rivederlo presto in campo. Esprimo la vicinanza del sindacato Ugl al presidente in questo momento delicato. La sua famiglia, il centrodestra e il Paese hanno bisogno di lui". Lo dichiara Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in merito alla notizia del ricovero di Silvio Berlusconi all'Ospedale San Raffaele per una forma di leucemia.(Rin)