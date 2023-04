Berlusconi: Capone (Ugl), vicini a presidente, augurio di rivederlo presto in campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un caloroso abbraccio a Silvio Berlusconi con l'augurio di rivederlo presto in campo. Esprimo la vicinanza del sindacato Ugl al presidente in questo momento delicato. La sua famiglia, il centrodestra e il Paese hanno bisogno di lui". Lo dichiara Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in merito alla notizia del ricovero di Silvio Berlusconi all'Ospedale San Raffaele per una forma di leucemia.(Rin)