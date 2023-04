Reddito cittadinanza: De Carlo (Fd’I), domanda manodopera insoddisfatta a causa misura M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esiste una domanda di manodopera da parte del settore agricolo come nel turismo, ma non solo in questi settori, che “resta insoddisfatta a causa di un sussidio di Stato targato M5s. E i grillini farebbero bene ad ammetterlo una volta per tutte piuttosto che continuare a mentire agli italiani". Lo ha dichiarato il presidente della commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, Luca De Carlo. “Nella città con più percettori di Reddito di cittadinanza – ha proseguito – si registra la più alta richiesta di immigrati da impiegare in agricoltura, come riportato oggi su alcuni organi di stampa. Il click day, infatti, ha certificato che la prima regione italiana per numero di domande è la Campania, con il 43 per cento su oltre 250 mila”. “Ha ragione quindi il ministro Lollobrigida a sottolineare che chi non può lavorare deve essere sostenuto ma chi, invece, può farlo non può usufruire di questa fallimentare misura voluta dal Movimento 5 stelle”, ha concluso. (Rin)