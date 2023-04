Pil: Upb, ripresa moderata nel primo trimestre 2023, inflazione in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia italiana mostra segnali di ripresa moderata nel primo trimestre del 2023, dopo il rallentamento degli ultimi tre mesi dello scorso anno, mentre l’inflazione è in calo anche se le componenti di fondo che incidono sul “carrello della spesa” restano in crescita. Secondo la Nota congiunturale di aprile dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), l’incertezza si riduce nel breve termine per il sistema italiano, mentre nel medio periodo prevalgono i rischi al ribasso sulla crescita e al rialzo sull’inflazione. L’occupazione si rafforza, soprattutto grazie ai contratti a tempo indeterminato, ma continuano a manifestarsi squilibri tra la domanda e l’offerta di lavoro che frenano la produzione. Oltre al conflitto in Ucraina gli elementi potenzialmente avversi riguardano in primo luogo i tempi di attuazione del Pnrr, le tensioni finanziarie globali, la persistenza dell’inflazione e i rischi climatici e ambientali. L’attività industriale tra la fine dello scorso anno e l’avvio del 2023 – specifica l’Upb – è stata molto volatile. Nei primi tre mesi dell’anno, l’incertezza di famiglie e imprese, secondo la misura elaborata dall’Upb sarebbe diminuita per la prima volta dalla seconda metà del 2021, e le inchieste presso famiglie e imprese delineano complessivamente un rafforzamento della fase ciclica. Secondo le stime dell’Upb nei primi tre mesi dell’anno il PIL avrebbe ripreso a espandersi, a ritmi moderati, con rischi bilanciati nel breve termine. Al contrario, nel medio termine continuano a prevalere rischi al ribasso sulla crescita e al rialzo sull’inflazione. (Rin)