Berlusconi: Salvini, tanta pena per squallidi odiatori

21 luglio 2021

- "Ma che problemi bisogna avere per augurare il peggio perfino ad una persona ricoverata in terapia intensiva? Tanta pena per questi squallidi odiatori con il veleno dentro che non si fermano davanti alla vita. Un affettuoso pensiero all’amico Silvio, ti aspettiamo". Lo scrive su Instagram, rivolgendosi a Silvio Berlusconi, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)