Auto: Kallenius (Mercedes-Benz), necessaria strategia per materie prime europea e tedesca

- È necessaria “una strategia per le materie prime europea, ma anche tedesca”, a fronte della competizione globale per questi materiali, in particolare il litio da impiegare nella transizione verso l'elettromobilità. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato del gruppo automobilistico tedesco Mercedes-Benz, Ola Kallenius. Intervistato dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'Ad ha poi evidenziato: “Il litio, di cui abbiamo bisogno in grandi quantità per le batterie, è il nuovo petrolio”. Secondo Kallenius, per garantire l'approvvigionamento di questo metallo, è necessario anche un ritorno dell'estrazione dalle miniere, impopolare per motivi ambientali. Al riguardo, l'Ad ha osservato che l'espansione delle capacità nell'estrazione e nella lavorazione è “un gigantesco progetto industriale”. Inoltre, “le materie prime non saranno tutte estratte in Europa”. Per tale motivi, ha sottolineato Kallenius, vi è “bisogno di accordi commerciali con il Canada, l'America meridionale e l'Australia”. A tal fine, “è necessario il sostegno del governo” federale. In merito allo sviluppo della mobilità elettrica in Germania, Kallenius infine ha dichiarato: “L'infrastruttura di ricarica deve essere ampliata il più rapidamente possibile e dobbiamo fare di tutto per promuovere la generazione di elettricità verde”. (Geb)