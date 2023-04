Ue-Cina: von der Leyen, relazioni commerciali squilibrate, proteggiamo nostri interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni commerciali fra Cine e Ue sono sempre più squilibrate. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen nel corso di una conferenza stampa al termine dell'incontro trilaterale avuto con il presidente cinese Xi Jinping e il presidente francese Emmanuel Macron, a Pechino. "Negli ultimi dieci anni, il deficit commerciale dell'Unione europea è più che triplicato. L'anno scorso ha raggiunto quasi 400 miliardi di euro. Ne abbiamo discusso perché questa traiettoria non è sostenibile e le questioni strutturali sottostanti devono essere affrontate. Ho fatto presente che le imprese dell'Unione europea in Cina sono preoccupate per le pratiche sleali in alcuni settori, che ostacolano il loro accesso al mercato cinese", ha detto. "Tutti questi settori sono riconosciuti come aree di eccellenza europea e i problemi settoriali sono esacerbati dai requisiti sempre più stringenti imposti dalla Cina, che si applicano a tutti i settori. Tutto ciò pone le aziende dell'Unione europea che esportano in Cina, e quelle che producono in Cina, in una posizione di notevole svantaggio", ha aggiunto. "Abbiamo discusso di questo e del fatto che tale situazione contrasta con le condizioni di parità di cui beneficiano tutte le imprese che operano nel mercato unico europeo. In questo contesto, l'Unione europea è sempre più attenta a proteggere i suoi interessi e garantire condizioni di parità", ha concluso von der Leyen. (Beb)