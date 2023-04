Ghana: due guardie di frontiera uccise, dispiegati mille uomini al confine con il Burkina Faso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di mille tra soldati e agenti di polizia sono stati schierati nella città di Bawku, al confine nord-orientale del Ghana con il Burkina Faso, dopo che uomini armati hanno ucciso un ufficiale dell'immigrazione e ne hanno feriti altri due. Lo riferiscono i media locali, secondo cui l'agguato è avvenuto martedì scorso dopo che uomini armati non identificati hanno aperto il fuoco sul veicolo dei funzionari. Le autorità ghanesi sono sempre più preoccupate per la situazione della sicurezza a causa dell'escalation del conflitto jihadista nel vicino Burkina Faso, nel timore che i militanti islamisti che causano il caos in tutta la regione del Sahel possano destabilizzare i Paesi più a sud, tra cui il Ghana e la Costa d'Avorio.(Res)