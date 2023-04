Speciale scuola: collaborazione Invitalia-Pnicube per promuovere idee innovative e aziende ad alto contenuto di conoscenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accanto ad Invitalia – prosegue la neo presidente Paniccia – metteremo in campo ancora più energia per connettere mondi: quello della ricerca, delle istituzioni e delle imprese. Sono pertanto grata all'Agenzia per aver condiviso con Pnicube un programma di lavoro così ricco e sfidante: eliminare i gap con risposte concrete e azioni strutturate". Verso una chiara, comune direzione: dare futuro alle idee. Per il prossimo triennio 2023-2025, l'associazione Pnicube sarà guidata da un Consiglio composto dalla presidente Paola M.A. Paniccia dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e dai consiglieri Giuseppe Scellato (segretario) dell’I3P Incubatore Politecnico di Torino; Massimiliano Ambra dell’Università Campus Bio-Medico di Roma; Giulio Antonini dell’Università degli Studi dell'Aquila; Bernardo Balboni dell’Università di Modena e Reggio Emilia; Chiara Benente dell’Università degli Studi di Torino; Enrico Bracci dell’Università degli Studi di Ferrara; Gilda Carravetta dell’Università della Calabria; Francesco Ferrante dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; Monia Gentile della scuola superiore Sant'Anna di Pisa; Alessandro Grandi dell’Almacube Bologna; Renato Passaro dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope; Evaristo Ricci dell’Università degli Studi di Firenze; Marcantonio Ruisi dell’Università degli Studi di Palermo. (Com)