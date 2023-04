Speciale scuola: Marti, 150 milioni euro per orientamento grazie a Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all'impegno del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, "sono stati stanziati 150 milioni di euro per i docenti tutor e 'orientatori' per l'anno scolastico 2023/2024. Da settembre saranno, quindi, pienamente operative circa 40.000 figure professionali che potranno garantire un miglior supporto e maggiori servizi a studenti e famiglie aiutando gli alunni a compiere scelte consapevoli e a costruire così il percorso di studi più adeguato al loro profilo. Con la Lega al governo e un esecutivo di centrodestra, si passa dalle parole ai fatti a tutela dei nostri ragazzi e della cultura del nostro Paese". Lo afferma, in una nota, il senatore della Lega, Roberto Marti, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama. (Com)