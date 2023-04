Sardegna: fine settimana di Pasqua da tutto esaurito negli agriturismi targati Coldiretti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per gli agriturismi sardi credo sarà il miglior weekend di Pasqua vissuto fin qui - sottolinea Michelina Mulas, presidente regionale di Terranostra - la gente, soprattutto i sardi, hanno ritrovato la voglia di vedere posti nuovi, non solo delle zone costiere ma anche dell’interno e vivere nuove esperienze, quelle che gli agriturismi sono in grado di dare. Quest’anno molte strutture hanno registrato il pienone già da diversi giorni - conclude - ma stanno continuando a offrire tante opportunità per associare al buon cibo percorsi naturalistici ed esperienze all’aria aperta adatte a tutti". Per la coordinatrice regionale Terranostra, Maria Gina Ledda, inoltre “l'impegno di Terranostra è di contribuire a riposizionare l'offerta turistica regionale promuovendo le attività green, nell'ottica di una maggiore sostenibilità ambientale e sociale oltre che economica – sottolinea - i nostri ospiti sono sempre più attenti non solo alle bellezze naturali, paesaggistiche, artistiche e archeologiche del nostro territorio ma anche a un ambiente pulito e salubre, oltre che alla riscoperta dei prodotti tipici, della qualità del cibo e del buon mangiare”. (segue) (Rsc)