Bielorussia-Russia: Lukashenko, sono d'accordo con postura di Macron su armi nucleari

- Il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko ha detto di essere d'accordo con la posizione del presidente francese Emmanuel Macron sulla questione delle armi nucleari. In precedenza, Macron ha affermato che nessun Paese in nessuna circostanza può schierare armi nucleari sul territorio straniero. "Sono d'accordo. Pertanto, gli americani dovrebbero ritirare tutte le armi nucleari da cinque o sei Paesi in cui si trovano", ha detto Lukashenko nel corso di una riunione del Consiglio supremo dello Stato dell'Unione di Russia e Bielorussia. "Sono generalmente radicale in questo senso. Credo che le armi nucleari debbano essere letteralmente messe insieme e distrutte. Tutto qui. (...) Questa è l'opzione migliore. Nel frattempo, facciamo come fanno loro (gli Stati Uniti)", ha aggiunto il leader bielorusso.(Rum)