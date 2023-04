Roma: celebrazioni Via Crucis, stop al traffico e chiusa via dei Fori Imperiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani sera a Roma dalle 21:00 alle 23:30 è in programma la tradizionale Via Crucis al Colosseo celebrata da Papa Francesco. Le limitazioni al traffico scatteranno già dalle 13:00 con la chiusura di via dei Fori Imperiali, da piazza del Colosseo a piazza Madonna di Loreto, di via Cavour, da largo Venosta a largo Corrado Ricci, di via degli Annibaldi e via Nicola Salvi. Dalle 15:00, poi, stop al traffico anche su via di San Gregorio e via Celio Vibenna. Deviate le linee di bus. Domani sera, dalle 20:00 alle 23:00, Via Crucis anche in zona Selva Candida tra via Cogliate, via Rezzato e piazza Sabbioneta. Deviate le linee di bus. Via Vincenzo Chiarugi e via Franco Basaglia sono chiuse al traffico per lavori di rifacimento del manto stradale. Fino al termine del cantiere deviate le linee di bus. Lo comunica in una nota Roma Servizi per la Mobilità. (Com)