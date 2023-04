Bosnia: governo Federazione annuncia che gas più economico del 12,53 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gas nella Federazione (entità croata e musulmana) della Bosnia Erzegovina sarà più economico del 12,53 per cento. Secondo quanto l'agenzia di stampa "Fena", nella seduta odierna il governo dell'entità ha accolto la richiesta sulla diminuzione del prezzo del gas fatta da Energoinvest, compagnia energetica del Paese, e i nuovi prezzi saranno applicati retroattivamente dal primo aprile 2023. "Nella seduta odierna a Sarajevo, il governo della Federazione, su proposta del ministero del Commercio, ha approvato il nuovo prezzo all'ingrosso del gas naturale per le imprese di distribuzione nel territorio dell'entità, a partire dal primo aprile 2023", riporta il comunicato. Energoinvest ha suggerito al governo della Federazione di correggere nel prossimo trimestre al ribasso del 12,53 per cento il prezzo del gas naturale rispetto al trimestre precedente. La decisione sulla diminuzione arriva in base al nuovo prezzo del gas naturale fornito dal colosso russo Gazprom ed è stata influenzata dal calo trimestrale del prezzo dei derivati petroliferi e da una leggera tendenza al ribasso del valore del dollaro statunitense rispetto all'euro e al marco convertibile, valuta in vigore nel Paese balcanico. (Seb)