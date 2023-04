Veneto: Zaia, ricerca pace è debito verso chi è morto in bombardamenti a Treviso nel '44

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricorre domani il settantanovesimo anniversario del primo bombardamento che colpì Treviso il 7 aprile, venerdì Santo, del 1944, causando la morte di almeno 1.600 civili e distruggendo la città che divenne un simbolo di tutte le città venete che subirono le incursioni aeree. In occasione di questa ricorrenza il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato: "Le immagini di distruzione e di morte che sono la memoria del bombardamento aereo di Treviso del 7 aprile 1944 assumono il valore di un invito alla ricerca e al mantenimento della pace a cui nessuno può sottrarsi. Oggi, che immagini ancor più potenti perché contemporanee giungono ai nostri occhi da una nuova guerra in Europa che credevamo impossibile, il rifiuto della guerra e ogni sforzo per mettere la parola fine a tutti i conflitti nel mondo lo dobbiamo anche ai morti di 79 anni fa e a chi ha sofferto per quella tragedia". "Una coincidenza vuole che quest'anno il 7 aprile cada di venerdì Santo proprio come quel tragico giorno che segnò per sempre la storia della Marca. Un motivo in più per riflettere su quale costo di vittime innocenti è il prezzo della guerra" ha proseguito. "Rivolgendo un pensiero ai testimoni ancora presenti di tanta distruzione, sento che in questa data ogni commemorazione non può prescindere dal desiderio che in Ucraina e in ogni altro paese offeso dalla guerra si raggiunga la pace - ha concluso Zaia - e che la comprensione del suo valore, come avvenne per il Veneto dopo il secondo conflitto mondiale, sia motivo di una rinascita basata su quella solidarietà e quella voglia di ricostruire che per la nostra regione sono state alla base di un progresso sociale ed economico senza precedenti". (Rev)