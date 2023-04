Regno Unito: governo conferma piani per ospitare migranti su chiatta nel Dorset malgrado le critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno ha confermato che ospiterà oltre 500 richiedenti asilo su una gigantesca chiatta al largo della costa britannica, decisione a cui si oppongono, oltre a svariate organizzazioni per i diritti umani, anche alcuni parlamentari conservatori. L’esecutivo ha annunciato che la chiatta a tre piani con 222 stanze, Bibby Stockholm, sarà ormeggiata nel porto di Portland, nel Dorset, e che i richiedenti asilo verranno spostati al suo interno "nei prossimi mesi", poiché l’imbarcazione è attualmente ormeggiata al largo di Genova. La chiatta è stata in precedenza usata dalla Germania negli anni '90 e dai Paesi Bassi all'inizio del 2000 per ospitare richiedenti asilo. Il ministero dell'Interno britannico ha specificato che Bibby Stockholm rimarrà in porto per almeno 18 mesi e il processo di imbarco sarà graduale. Inoltre, il dicastero è "in trattative con altri porti e ulteriori navi saranno annunciate a tempo debito". (segue) (Rel)