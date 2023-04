Regno Unito: governo conferma piani per ospitare migranti su chiatta nel Dorset malgrado le critiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bibby Marine, società con sede a Liverpool che gestisce la nave, ha affermato che la chiatta è stata ristrutturata dopo essere stata descritta come un "ambiente opprimente" dai Paesi Bassi. Bibby Stockholm ospiterà 506 uomini single in "alloggi di base e funzionali". Contiene inoltre assistenza sanitaria, servizi di ristorazione e sicurezza 24 ore su 24. Il governo britannico ha dichiarato che coloro che vivono sulla chiatta saranno liberi di andare e venire a proprio piacimento, anche se entro le 23:00 di ogni sera verranno fatte telefonate per controllare che tutte le persone uscite siano tornate a bordo. Nei giorni scorsi, il governo aveva esplorato la possibilità di collocare i migranti arrivati nel Regno Unito attraverso il canale della Manica in navi ed ex basi militari, con l'obiettivo di porre fine a una "farsa alberghiera" che costa ai contribuenti più di sei milioni di sterline (6,8 milioni di euro) al giorno. Il sottosegretario di Stato per l'Immigrazione, Robert Jenrick, ha accolto la proposta del governo con piacere, affermando che questa misura aiuterà a "impedire che il Regno Unito diventi una calamita per i richiedenti asilo in Europa". (segue) (Rel)