Regno Unito: governo conferma piani per ospitare migranti su chiatta nel Dorset malgrado le critiche (3)

- Tuttavia, l’associazione di beneficenza Refugee Council ha affermato che la chiatta Bibby Stockholm è "completamente inadeguata" per "persone vulnerabili che sono venute nel nostro Paese in cerca di sicurezza dopo essere sfuggite a pestaggi e minacce di morte in Paesi come l'Afghanistan e l'Iran". "Una chiatta galleggiante non fornisce ciò di cui hanno bisogno, né il rispetto, la dignità e il sostegno che meritano", ha affermato l'amministratore delegato di Refugee Council, Enver Solomon. La Croce rossa britannica, Amnesty International e altre organizzazioni benefiche hanno chiesto al governo che i piani vengano abbandonati, affermando che l'uso della chiatta per ospitare i migranti è una "crudeltà ministeriale". Anche la giunta comunale di Dorset si è espressa contro i piani del governo, affermando di avere "serie riserve" sull'idoneità del porto di Portland come sito, aggiungendo: "Restiamo contrari alle proposte". (Rel)