Imprese: Azerbaijan Airlines ordina 12 aeromobili della Famiglia A320neo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di bandiera dell'Azerbaigian, Azerbaijan Airlines, ha siglato un ordine fermo con Airbus per 12 aeromobili della Famiglia A320neo fra cui A320neo e A321neo. Il contratto, si legge in un comunicato, è stato firmato nel corso di una cerimonia che si è tenuta a Baku. Questi aeromobili della Famiglia A320neo di ultima generazione rientrano nell'ambito della strategia di rinnovamento della flotta del vettore, che mira a utilizzare gli aeromobili più moderni ed efficienti dal punto di vista dei consumi, aumentare l'efficienza operativa e la competitività e, parallelamente, offrire ai passeggeri livelli di confort eccellenti su tutta la flotta. La scelta del motore sarà annunciata dal vettore in una fase successiva. (segue) (Com)