Ucraina: Putin, Kiev ha eliminato un gruppo di propri militari arresisi a confine con Russia

- Ieri le forze armate ucraine hanno eliminato un gruppo di propri militari che si sono arresi al confine con la Russia. E' quanto affermato dal presidente russo, Vladimir Putin, che ha avuto oggi un incontro con il governatore ad interim della repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin. "Ieri un gruppo è stato circondato vicino alla linea del fronte. Credo che ci fossero 14 militari dell'esercito ucraino che si sono arresi. Si stava facendo tardi e i nostri hanno lasciato alcuni militari lì con loro", ha detto Putin nel corso dell'incontro. "Il nemico ha sparato 300 proiettili in un sol posto, ha distrutto tutti i suoi militari. Sfortunatamente, anche i nostri uomini hanno sofferto, ma Kiev non risparmia nemmeno i propri. Si comportano in modo estremamente cinico e crudele", ha proseguito il presidente russo. (Rum)