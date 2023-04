Roma: Battaglia (Pd), riserva per svantaggiati nel bando verde pubblico è civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La garanzia della riserva del 5 per cento alle cooperative sociali che hanno come mission l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, nell'ambito del nuovo bando per il verde pubblico di Roma Capitale, non risponde solo alle indicazioni date dall'Aula Giulio Cesare con apposita delibera, ma anche alla sensibilità sociale che un'Amministrazione deve saper dimostrare dando possibilità a chi ne ha di meno. Così in una nota Erica Battaglia, consigliera comunale Pd e presidente della Commissione Cultura e Lavoro di Roma Capitale. "Il bando offre risposte concrete alla città, - aggiunge - avviando una stagione fruttuosa di manutenzione e cura del verde di cui Roma aveva urgente bisogno, ma restituisce anche occasioni di lavoro a chi ha meno competitività per entrare nel mondo del lavoro: penso alle categorie c.d. svantaggiate elencate nella Legge 381. Roma può dimostrarsi, e la strada è segnata, non solo una città efficiente, ma che una città solidale che attraverso il lavoro rende dignità alle persone, alleggerisce il carico assistenziale, permette inclusione sociale. Ringrazio il sindaco e l'assessora all'Ambiente per aver dato gambe alle decisioni prese in Aula Giulio Cesare dal Consiglio comunale: un segnale di attenzione e rispetto che, nella reciprocità, mi sembra dia frutti più buoni", conclude.(Com)