Roma: Santori (Lega), Campidoglio recuperi sanzioni non riscosse da occupanti alloggi popolari

- "L'elenco dei verbali elevati dalla polizia locale per le occupazioni abusive di immobili sono regolarmente non pagati: nessuno tira fuori un euro e continua a vivere tranquillamente nell'abuso. Questo emerge scorrendo l'elenco che la Lega ha ottenuto dal Dipartimento risorse economiche in risposta alla richiesta di accesso agli atti: abbiamo tutti numeri dell'ennesimo schiaffo alla città e ai romani onesti". Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio, Fabrizio Santori. "Il Campidoglio lascia sfuggire oltre 22 milioni di euro che dovrebbero essere riscossi da Roma Capitale e girati in parte alla Regione Lazio, che a sua volta dovrebbe aggiungerli anche sul fondo dedicato al sostegno per l'affitto - aggiunge -. Non è anche questa una modalità per aiutare gli abusivi da parte da parte dell'assessore Zevi? Ecco perché depositeremo un esposto alla Corte dei Conti su questa situazione". (segue) (Com)