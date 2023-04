Roma: Santori (Lega), Campidoglio recuperi sanzioni non riscosse da occupanti alloggi popolari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'amministrazione Pd ha già gravi carenze nella gestione delle occupazioni abusive - sottolinea Santori - ma solo per le sanzioni non pagate perde milioni di euro finendo con l'agevolare ancora una volta i furbetti, ipnotizzata nel sonno dogmatico di un'ideologia che premia l'illegalità: su oltre 1.800 sanzioni elevate in due anni e mezzo gli introiti per le casse pubbliche sono pari a zero. Si convochi subito un tavolo di confronto per recuperare queste somme, usarle per acquisire nuovi immobili per lo scorrimento delle graduatorie e per fare la manutenzione degli alloggi comunali, troppo spesso in condizioni precarie", conclude il leghista. (Com)