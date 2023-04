Energia: Enea, consumi in calo del 3 per cento nel 2022, prezzo elettricità +100 per cento sul 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2022 sarà ricordato non solo come l’anno della crisi dei mercati di gas ed elettricità, con flussi di gas russo verso l’Europa dimezzati e prezzi raddoppiati rispetto al 2021, ma anche come l’anno che ha chiuso con una contrazione dei consumi energetici del 12 per cento nell’ultimo trimestre, che in termini medi annui si traduce in un calo di oltre il 3 per cento, di poco inferiore alla media europea (-4 per cento). Fra gli aspetti positivi, la crescita di un punto percentuale della quota di fonti rinnovabili sui consumi finali che si è attestata al 20 per cento. In forte peggioramento (-54 per cento), invece, l’indice Ispred, elaborato dall’Agenzia per misurare la transizione energetica sulla base dell’andamento di prezzi, emissioni e sicurezza. È quanto emerge dall’Analisi trimestrale del sistema energetico italiano dell’Enea che evidenzia per l’intero 2022 anche la crescita delle emissioni di anidride carbonica, che hanno registrato il secondo aumento consecutivo su base annua (+0,5 per cento), un dato comunque meno negativo rispetto al +8,5 per cento del 2021. “Come nel resto dell’Eurozona il crollo dei consumi energetici dell’ultimo trimestre è stato causato da contrazione della domanda e azioni di adattamento nell’industria (produzione di beni intermedi -6 per cento), clima eccezionalmente mite a inizio stagione 2022-2023 dei riscaldamenti e misure di contenimento dei consumi”, sottolinea Francesco Gracceva, il ricercatore Enea che coordina l’Analisi. “Da agosto 2022 a febbraio 2023, periodo di riferimento del Piano nazionale di contenimento, i consumi di gas sono stati inferiori del 19 per cento e quelli di elettricità del 4 per cento rispetto alla media degli ultimi cinque anni”. Nel 2022, dato il robusto aumento del Pil (+3,7 per cento), si è ridotta in una misura senza precedenti l’intensità energetica dell’economia (-7 per cento). (segue) (Com)