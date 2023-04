Pakistan: elezioni Punjab, risoluzione parlamentare respinge sentenza Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea nazionale del Pakistan, la camera bassa del parlamento, ha approvato una risoluzione che respinge la sentenza della Corte suprema sulle elezioni provinciali del Punjab ed esorta il primo ministro a non applicarla. La risoluzione è stata presentata dal deputato Khalid Magsi, del Partito popolare del Belucistan (Bap), che fa parte della maggioranza guidata dalla Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pml-N) del premier Shehbaz Sharif. Quest’ultimo ha convocato per domani una riunione del Comitato nazionale di sicurezza per discutere dell’attuale situazione. L’approvazione della risoluzione parlamentare era attesa dopo la riunione di maggioranza di ieri. Il governo e i suoi alleati contestano il verdetto non solo nel merito, ma anche per la composizione del collegio giudicante, di tre membri. Inizialmente, infatti, il collegio era composto da cinque, ma due (Jamal Khan Mandokhail e Aminuddin Khan) si sono ricusati. L’esecutivo aveva chiesto la ricostituzione di un collegio a cinque, richiesta che è stata respinta. La Commissione elettorale, invece, si è adeguata all’ordine della Corte suprema e ieri ha pubblicato un nuovo calendario che fissa al 10 aprile la scadenza per la presentazione dei ricorsi sulle candidature; al 17 aprile il termine per i giudizi dei tribunali sui ricorsi; al 18 aprile la pima pubblicazione dell’elenco dei candidati e al 19 aprile quella definitiva, dopo gli eventuali ritiri; al 20 aprile l’assegnazione dei simboli e al 14 maggio il voto. (segue) (Inn)