Pakistan: elezioni Punjab, risoluzione parlamentare respinge sentenza Corte suprema (2)

- La Corte suprema ha stabilito il 4 aprile che le elezioni del Punjab si terranno il 14 maggio, giudicando costituzionalmente illegittimo il loro rinvio. Così si è pronunciato un collegio formato dal giudice capo Umar Ata Bandial e dai colleghi Ijazul Ahsan e Munib Akhtar. Per i supremi giudici l’ordine della Commissione elettorale del 22 marzo, che rinviava il voto all’8 ottobre per motivi di sicurezza, è “incostituzionale, privo di legittima autorità o giurisdizione, nullo ab initio, privo di effetti legali e pertanto annullato”. La Corte ha ripristinato l’ordine precedente della Commissione, dell’8 marzo, con alcune modifiche al calendario. Inoltre, la Corte suprema ha stabilito che il governo centrale dovrà erogare alla Commissione elettorale fondi per 21 miliardi di rupie entro il 10 aprile e che la Commissione dovrà presentare un rapporto al riguardo alla Corte entro l’11 aprile. Infine, la Commissione elettorale dovrà ricevere un piano di sicurezza dal governo provinciale entro il 10 aprile e uno dal governo centrale entro il 17 aprile. La Corte si è espressa in seguito ai ricorsi presentati dal Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti), il partito dell’ex primo ministro Imran Khan, che ha esultato per il verdetto. La questione delle elezioni nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, il cui rappresentante legale si è ritirato nel corso del procedimento, non è stata giudicata. Il Pti si è rivolto alla Corte anche per il voto in Khyber Pakhtunkhwa. (segue) (Inn)