Pakistan: elezioni Punjab, risoluzione parlamentare respinge sentenza Corte suprema (3)

- L’assemblea legislativa del Punjab è stata sciolta il 14 gennaio per iniziativa del Pti. La stessa cosa è avvenuta nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa il 18 gennaio. Dopo un tentativo del presidente della Repubblica, Arif Alvi (del Pti), di convocare le elezioni senza il consenso della Commissione elettorale, è intervenuta la Corte suprema. Il primo marzo la Corte ha stabilito che, come prevede la Costituzione, il voto deve tenersi un termine massimo di 90 giorni e che l’annuncio spetta per la provincia del Punjab al presidente della Repubblica e per quella di Khyber Pakhtunkhwa al governatore. Alvi ha annunciato la data del 30 aprile mentre il governatore Ghulam Ali ha proposto il 28 maggio. Il 22 marzo la Commissione elettorale ha rinviato le elezioni del Punjab all’8 ottobre, attribuendo il rinvio a motivi di sicurezza, a causa della recente ondata di attacchi terroristici, e alla carenza di personale per garantirla. A seguito della decisone, il governatore di Khyber Pakhtunkhwa, Ghulam Ali, ha proposto la stessa data anche per la sua provincia, anch’egli con la motivazione di problemi di sicurezza. (segue) (Inn)