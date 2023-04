Farnesina: Tajani, Italia si impegna a non condurre test distruttivi missili anti-satellite ad ascesa diretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia si impegna a non condurre test distruttivi di missili anti-satellite ad ascesa diretta. Lo ha annunciato oggi il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Secondo quanto riferisce la Farnesina in un comunicato, la decisione – che fa seguito all’adozione a New York nel dicembre del 2022 della risoluzione 77/41 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite co-sponsorizzata dall’Italia, che chiede a tutti gli Stati di impegnarsi a non condurre test distruttivi di missili anti-satellite ad ascesa diretta – si inserisce nel quadro del forte impegno del governo italiano per garantire la sostenibilità e la sicurezza a lungo termine dello spazio extra-atmosferico. Tali test – che fanno ricorso all’utilizzo di missili per distruggere satelliti morti o morenti – sono molto preoccupanti perché creano grandi quantità di detriti spaziali, rendono l’orbita terrestre un luogo più pericoloso, e potrebbero avere impatti diffusi e irreversibili sull’ambiente spaziale. “L’Italia continuerà a lavorare attivamente e costruttivamente per aumentare la sicurezza e la sostenibilità dello spazio extra-atmosferico, un bene collettivo importantissimo per gli interessi vitali di tutte le nazioni. Anche in questo importantissimo settore, siamo al fianco dei nostri principali partner atlantici e occidentali per sostenere e rafforzare un ordine internazionale per lo spazio basato su regole e libero da conflitti.” ha osservato il vicepremier Tajani.(Com)