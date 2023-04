Latina: in provincia Santi Cosma e Damiano autotrasportatore incastrato tra ruote camion

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È rimasto incastrato con una gamba sotto le ruote di un mezzo pesante. A soccorrere lo sfortunato autotrasportatore, nel Comune di Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte. I pompieri sono intervenuti questa mattina alle 9:30 e, con un delicato intervento, utilizzando uno speciale pistone idraulico in dotazione ai mezzi dei vigili del fuoco, hanno sollevato le ruote e liberato il ferito. Si tratta di un 51enne di Velletri. Successivamente l'uomo è stato affidato alle cure degli operatori sanitari del 118 per poi essere trasferito in ospedale a Formia. Sul posto carabinieri e polizia locale. (Rer)