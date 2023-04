Speciale difesa: Israele vieta agli uomini oltre i 40 anni di entrare nella moschea al Aqsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia e le Forze di difesa israeliane (Idf) si sono disposte attorno al complesso della moschea al Aqsa a Gerusalemme e nelle aree limitrofe della città vecchia, impedendo agli uomini di età superiore ai 40 anni di accedere alla moschea per la preghiera dell’alba. Lo ha riferito l’emittente saudita “Al Arabiya”, secondo la quale le autorità israeliane hanno arrestato un numero non meglio precisato di palestinesi, reprimendo i tentativi di reazione. La Croce rossa palestinese ha quindi proceduto al soccorso dei primi feriti, il cui bilancio non è stato ancora precisato. (Res)