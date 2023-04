Speciale difesa: Corea del Sud, governo pianifica finanziamenti a piccole imprese della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud intende erogare finanziamenti annui al commercio per 100 miliardi di won (75,84 milioni di dollari) ai subappaltatori dell'industria nazionale della difesa, nell'ambito delle misure tese a sostenere le esportazioni di armamenti e l'ecosistema dell'industria della difesa nazionale. Lo ha reso noto il ministero dell'Industria coreano nella giornata di oggi. Il ministero ha siglato un memorandum d'intesa con l'Amministrazione del programma di acquisizione della Difesa e con banche nazionali per il sostegno finanziario alle imprese più piccole del settore, che faticano ad accedere al credito pur rivestendo un ruolo cruciale per l'export di armamenti del Paese. Il ministero definirà i dettagli del Piano con le agenzie interessate, e con l'obiettivo di concedere alle imprese prestiti a tassi agevolati già entro la fine del mese di aprile. (Git)