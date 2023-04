Speciale difesa: Cina, portaerei Shandong avvistata per la prima volta nelle acque del Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portaerei Shandong della marina militare cinese e le navi del suo gruppo da battaglia sono state avvistate per la prima volta nelle acque dell'Oceano Pacifico. Lo ha reso noto il ministero della Difesa del Giappone, secondo cui la portaerei, scortata da una fregata e da un'altra imbarcazione, hanno incrociato verso est circa 300 chilometri a sud dell'isola di Hateruma, parte della prefettura giapponese meridionale di Okinawa. Il ministero della Difesa giapponese ha pubblicato anche una fotografia della portaerei, che la ritrae con il ponte di volo affollato di aerei da combattimento ed elicotteri. Secondo gli analisti della difesa giapponesi, la marina militare cinese è impegnata a migliorare le capacità operative della portaerei, entrata in servizio nel 2019. Proprio ieri la Shandong aveva navigato attraverso il Canale di Bashi, tra Taiwan e le Filippine, in concomitanza con il colloquio tenuto ieri a Los Angeles dal presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Kevin McCarthy e dalla presidente taiwanese Tsai Ing-wen. (Git)