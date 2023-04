Scuola: Protocollo intesa Mim-procura generale Corte conti, iniziative per studenti su corretto utilizzo risorse pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il procuratore generale della Corte dei conti Angelo Canale hanno sottoscritto ieri un Protocollo d'intesa per favorire la diffusione dei temi legati a un corretto utilizzo delle risorse pubbliche nelle scuole di tutta Italia. Obiettivo dell'iniziativa è insegnare agli studenti i primi rudimenti in materia, con nozioni di legalità finanziaria e gestione dei fondi pubblici, soffermandosi sull'importanza di contrastare lo spreco di risorse destinate alla collettività. Per garantire il coinvolgimento degli studenti - si legge in una nota del dicastero -, nei prossimi mesi si svolgeranno incontri nelle scuole, con la partecipazione, tra gli altri, di esponenti della Guardia di finanza, che impartiranno ai ragazzi le prime nozioni in materia di tutela della legalità finanziaria. (segue) (Com)