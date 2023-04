Torino: al via sette progetti di mobilità sostenibile tra Politecnico e Stellantis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono partiti oggi i sette progetti sulla mobilità sostenibile nati dalla collaborazione tra Stellantis e il Politecnico di Torino. L'accordo durerà un quadriennio (2022-2026) e punta allo svolgimento di attività di ricerca per accelerare lo sviluppo di prodotti per la mobilità sostenibile. Tra gli studi ci saranno quelli sulle batterie innovative, l'accumulo dell'idrogeno e l'accumulo e il riutilizzo delle emissioni di Co2. “La collaborazione con Stellantis si dimostra, come in passato, motore di uno sviluppo tecnologico essenziale per il nostro tessuto economico ed offre preziose opportunità di formazione ai nostri studenti preparandoli per le richieste del mercato - ha affermato il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco -. Grazie a questa sinergia i nostri ingegneri saranno formati per affrontare le sfide di una società che cambia sempre più velocemente". (segue) (Rpi)