I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Namibia: governo revoca divieto di importazione di prodotti avicoli dall'Irlanda - Il governo della Namibia ha revocato il divieto di importazione e movimento in transito di uccelli vivi e prodotti avicoli dall'Irlanda. La decisione, spiega il ministero dell'Agricoltura in una nota, annulla o revoca "con effetto immediato" tutti i permessi di importazione e transito precedentemente rilasciati, consentendo l'importazione e il movimento in transito di pollame vivo, volatili, prodotti a base di pollame crudo, struzzi vivi e prodotti a base di struzzo crudo dall'Irlanda. Ciò è avvenuto dopo che il Paese europeo è stato dichiarato indenne dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (Hpai). La Namibia ha imposto il divieto di importazione a diversi Paesi europei nel novembre dello scorso anno a seguito di un'epidemia di influenza aviaria. Il mese scorso il governo di Windhoek ha annunciato un divieto immediato delle importazioni di pollame dall'Argentina a seguito dello scoppio della stessa influenza aviaria nel Paese latinoamericano, lo scorso 24 febbraio. (segue) (Res)