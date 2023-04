I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uganda: formalizzata accusa di corruzione per ministra Affari regionali Karamoja - La Procura dell'Uganda ha formalizzato le accuse di corruzione contro la ministra per gli Affari interni della regione nord-orientale del Karamoja, Mary Goretti Kitutu, ritenuta implicata in uno scandalo di scambio di materiali di ferro nel suo territorio. “L'Ufficio del direttore del Pubblico ministero ha sanzionato l'accusa di corruzione e associazione a delinquere contro l'onorevole Kitutu Mary Goretti Kimono per aver deviato le lamiere di ferro destinate al programma di potenziamento della comunità del Karamoja", si legge in una nota citata dai media locali. Il caso ha visto il furto di 5.500 lastre di ferro destinate a lavori per sostenere le vittime di un disastro che ha colpito la regione, scandalo nel quale sarebbero implicati anche il presidente del parlamento e alcuni ministri. Il pm ha dichiarato che la signora Kitutu, attualmente detenuta dalla polizia, sarà accusata oggi in tribunale di corruzione. (Res)