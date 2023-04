I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Arabia Saudita-Iran: incontro a Pechino tra ministri Esteri, accordo su visti, ambasciate e ripresa voli - Ripristinare i voli tra l'Iran e l'Arabia Saudita, facilitare il rilascio dei visti, inclusi quelli per i pellegrini musulmani, avviare accordi per la riapertura delle reciproche ambasciate e consolati nella città saudita di Gedda e in quella iraniana di Mashhad e riprendere le visite di funzionari e delegazioni del settore privato. Questi i punti fondamentali emersi nella dichiarazione congiunta rilasciata dal ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, e dall'omologo dell'Iran, Hossein Amirabdollahian, a margine dei colloqui svoltisi oggi a Pechino. "Oggi ho avuto un incontro positivo con il mio collega Faisal bin Farhan", ha scritto il titolare della diplomazia iraniana su Twitter, confermando di aver trovato un accordo su diversi punti dell'agenda comune, tra cui anche il rafforzamento della cooperazione economica e commerciale e il ripristino dei pellegrinaggi dell'Hajj (il pellegrinaggio tradizionale alla Sacra moschea della Mecca e costituisce quinto pilastro dell'islam) e dell'Umrah (il pellegrinaggio minore in alcuni luoghi dell'Hajj). Le parti hanno anche posto enfasi sulla "stabilità, la sicurezza sostenibile e lo sviluppo della regione", ha aggiunto Amirabdollahian. Stando a quanto emerge dal comunicato congiunto, Riad e Teheran hanno anche stabilito di riattivare l'accordo di cooperazione in materia di sicurezza firmato nel 2001 e l'accordo generale di cooperazione siglato nel 1998. Intesa anche sull'ampliamento degli orizzonti di cooperazione, tenendo conto delle risorse naturali possedute da ciascun Paese. Non da ultimo, il ministro degli Esteri saudita ha invitato l'omologo iraniano a tenere un incontro bilaterale a Riad, mentre Abdullahian ha invitato il principe Faisal bin Farhan a visitare l'Iran.