- Medio Oriente: bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza - Questa mattina all’alba l’aviazione israeliana ha bombardato un sito presso il campo profughi di Nuseirat, al centro della Striscia di Gaza. Lo riferisce l’emittente televisiva giordana “Al Mamlaka tv”, citando l’agenzia stampa palestinese “Wafa”, che precisa che a sferrare l’attacco è stato un drone di ricognizione israeliano, che ha scagliato almeno un missile sul campo. Numerosi i danni materiali ma ad ora non si registrano vittime civili. Contestualmente, l’artiglieria israeliana ha lanciato bombe assordanti verso il litorale della città di Beit Lahiya, nel nord della Striscia di Gaza. In questa regione, inoltre, le autorità israeliane hanno represso le proteste dei manifestanti palestinesi scesi in strada contro l’incursione israeliana nella moschea al Aqsa. I cortei, indetti dal movimento Hamas, sono partiti dalla zona a ridosso della barriera di separazione tra la Striscia di Gaza e il territorio israeliano. Secondo “Al Mamlaka tv”, inoltre, la radio delle Forze di difesa israeliane (Idf) ha riferito che due razzi sono stati scagliati dalla Striscia di Gaza in territorio israeliano, cadendo in zone disabitate, mentre secondo il corrispondente dell’emittente giordana è stato scagliato un solo razzo. (segue) (Res)