I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Israele: capo di Stato maggiore Halevi, "pronti ad agire contro l'Iran" - Israele è “pronta ad agire contro l’Iran, le Forze armate israeliane hanno la capacità di colpire sia Paesi lontani, sia vicino casa”. Lo ha dichiarato il capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), Herzi Halevi, come il quotidiano israeliano "The Times of Israel". Le Idf, ha aggiunto Halevi, potenzieranno le loro capacità di sferrare un attacco preventivo contro la Repubblica islamica nei prossimi anni, che potrebbe risultare “travolgente”, malgrado la distanza geografica. “Sappiamo come agire da soli, siamo una nazione sovrana che si riserva il diritto di prendere le sue decisioni”, ha detto Halevi, “sarebbe un bene avere al nostro fianco gli Stati Uniti, ma non è obbligatorio”. “Sappiamo agire da soli, siamo un Paese sovrano che si riserva il diritto di prendere le proprie decisioni e di agire. È positivo che gli Stati Uniti siano al nostro fianco, ma non è essenziale", ha affermato. (segue) (Res)