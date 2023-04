© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia-Egitto: ministro Esteri Cavusoglu invita l'omologo Shoukry ad Ankara durante Ramadan - Il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, ha annunciato che esiste un accordo preliminare per ospitare l’omologo egiziano, Sameh Shoukry, ad Ankara durante il mese sacro del Ramadan. Lo hanno riferito i media egiziani, spiegando che Cavusoglu avrebbe detto, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a margine della sua partecipazione alla riunione dei ministri degli Esteri della Nato a Bruxelles: "Ho invitato il ministro degli Esteri egiziano a visitare la Turchia, e abbiamo concordato in linea di principio di incontrarci nel mese sacro del Ramadan". "Attualmente stiamo continuando gli sforzi per fissare una data per la visita (…). Ospiteremo Shoukry in Turchia e saremo felici di questo incontro". (Res)