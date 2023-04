© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco: partito Pam forma comitato per presentare proposte contro aumento prezzi - Il partito di Tradizione e modernità (Pam), nella coalizione di governo in Marocco, ha creato un comitato con lo scopo di presentare alcune proposte per mitigare le conseguenze dell’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità nel Paese. Lo ha riferito il sito web d’informazione “Al Yaoum 24”. (segue) (Res)