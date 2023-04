I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: arrestate 14 persone accusate di sostenere gruppi terroristici in una settimana - Le unità militari dell'Esercito nazionale algerino hanno arrestato, durante la settimana dal 29 marzo al 4 aprile, 14 persone accusate di sostenere gruppi terroristici. Lo ha riferito il ministero della Difesa nazionale in una nota, spiegando che gli arresti sono avvenuti durante diverse operazioni che hanno portato alla confisca di alcune armi. Il ministero ha riferito che sono stati arrestati anche 44 presunti spacciatori accusati di aver cercato di trasportare in Marocco oltre 4 quintali di diverse tipologie di stupefacenti. (segue) (Res)