I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Algeria: presidente Tebboune, Paese partecipa a quattro progetti di integrazione africana - Il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha rivelato che l'Algeria sta partecipando a quattro “progetti di integrazione africana”. Lo ha reso noto il presidente durante un’intervista al programma televisivo "Al Jazeera Podcast", spiegando che il primo progetto riguarda la comunicazione in fibra ottica con Niger e Nigeria, mentre il secondo è il gasdotto che dalla Nigeria passa per il Niger e l’Algeria per raggiungere l’Europa. Il terzo progetto è l’esplorazione di gas in Niger, mentre l’ultimo riguarda la realizzazione di una ferrovia che collega l'Algeria con la capitale del Mali Bamako e la capitale del Niger Niamey. Il presidente Tebboune ha ribadito che l’Algeria è il fornitore di gas a minor costo per l’Unione europea. (segue) (Res)