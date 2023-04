© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: il Consiglio di cooperazione del Golfo invita le parti al dialogo - Il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc), Jassim Mohammed al Budaiwi, ha invitato tutte le parti coinvolte nella crisi libica al dialogo, durante un incontro presso la sede del segretariato generale a Riad con l'incaricato d'affari dell'ambasciata libica in Arabia Saudita, Fateh Bashaina. Lo ha riferito l'emittente televisiva libica "Libya al Hadath", aggiungendo che Budaiwi ha ribadito l’impegno del Consiglio a instaurare la sicurezza e la stabilità in Libia e a incoraggiare il ritiro delle forze e dei mercenari stranieri. Il segretario generale ha quindi espresso il sostegno del Consiglio al ruolo delle Nazioni Unite e agli sforzi del suo inviato speciale, Abdoulaye Bathily, per raggiungere una soluzione politica, indire elezioni e riunificare le istituzioni statali, al fine di realizzare la volontà e le aspirazioni della popolazione. (Res)