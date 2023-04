I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terremoto: Meloni, governo lavora per completare ricostruzione L'Aquila e comuni cratere - "L'impegno per questo forte e orgoglioso territorio non è terminato e il governo lavora per accompagnare e sostenere il completamento della ricostruzione". Lo scrive il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post su Facebook. "C'è ancora molto da fare, ma abbiamo la possibilità di far risorgere L'Aquila e i Comuni del cratere e renderli ancor più belli e fieri di prima. Continueremo a fare la nostra parte", conclude il premier (segue) (Rin)