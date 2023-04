I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terremoto: Mattarella, oggi giorno di memoria e di rinnovato impegno - “Questo giorno di memoria è, per la Repubblica, un rinnovato giorno di impegno. L’impegno di completare la ricostruzione, di sostenere una rinascita piena della vita civile, sociale, economica, culturale della città”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al sindaco del Comune dell’Aquila, Pierluigi Biondi. “Il doloroso ricordo degli studenti che morirono a causa del terremoto - prosegue il capo dello Stato - deve spingere proprio al rilancio dell’università e dell’impegno nelle attività scolastiche, per una nuova stagione di progresso”. (segue) (Rin)